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Belediye başkanı "Minnettarız" dediği sağlık çalışanlarına ulaşımı ücretsiz yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, korona virüs salgını mücadelesi için "Minnettarız" diyerek sağlık çalışanlarına toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz yaptığını duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, korona virüs salgını mücadelesi için "Minnettarız" diyerek sağlık çalışanlarına toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz yaptığını duyurdu.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada korona virüsü (Kovid-19) tehlikesi süresince vatandaşların sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarının belediyenin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını ifade etti. Başkan Büyükakın, “Sağlığımız için fedakârca ve özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımız #Covid_19 tehlikesi süresince Büyükşehir Belediyemizin toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Tüm sağlıkçılarımıza minnettarız” dedi.

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