Belediye başkanı poşet uygulamasına file dağıtarak destek verdi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Darıca ilçesi Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, yeni yılda başlayacak olan ücretli poşet uygulamasına destek amacıyla ilçe semt pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.

Naylon poşetlerde 1 Ocak 2019 tarihinde başlayacak olan ücret uygulamasına dikkat çekmek ve vatandaşa bilgilendirme yapmak amacıyla semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, poşet kullanımının çevreye olan kirliliğine dikkat çekti ve yeni yıldan itibaren bez torba ve file kullanılmasını istedi.

Pazartesi günleri Bağlarbaşı Mahallesi'nde kurulan semt pazarını gezen Başkan Karabacak, belediyenin hazırladığı bez torbaları vatandaşlara dağıttı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarda uygulanacak düzenlemenin geleceğimiz açısından son derece güzel bir olduğuna dikkat çekerek bez torba ve bilgilendirme nedeniyle Başkan Karabacak'a teşekkür ettiler. Vatandaşların bez torbaya olan ilgisinden memnun olduğunu dile getiren Başkan Şükrü Karabacak, bez torbaların hem çevreye faydalı hem de ekonomiye katkıda bulunacağını dile getirirken tüm vatandaşları bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet etti.

Çevreci bir uygulamaya destek verdiklerini belirten Karabacak konuyla ilgili olarak, “Bizler hem bu güzel uygulamaya dikkat çekmek hem de vatandaşlarımıza bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla belediyemiz tarafından hazırlatılan bez torbaları pazar yerlerinde vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan çocuklarımıza daha güzel ve yaşanabilir bir çevre bırakma adına bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum” dedi.