Belediye başkanından Kocaelispor'a şampiyonluk primi sözü

lig hedefinde ilk zorlu deplasman olan Çorum yolculuğu öncesinde Kocaelisporlu futbolcuları ve yöneticileri ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, oyunculara şampiyonlukta pirim sözü verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 3. Lig 3. Grup Play-Off ilk tur ilk maçı öncesi Kocaelispor takımını makamında konuk etti. Kulüp Başkanı Bahri Yavuz, yöneticiler ve teknik heyetin de yer aldığı samimi görüşmede Büyükakın, Çorum maçı için yeşil siyahlı futbolculara başarılar diledi. İnanıyorum ki o sene bu sene olacak diyen Başkan Büyükakın, “2. Lige çıkmak sizden şampiyonluk primi bizden” açıklamasını yaptı.

2. Lig yolunda kentte oluşan enerjiden dolayı duyduğu memnuniyeti de vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Yeşil siyahlı renklerin arzu ettiğimiz yerde olması için önümüzdeki süreç çok önemli. Kocaelispor kent markamıza büyük bir değer katacak.

Çorum'dan mutlu haberle dönmenizi arzu ediyorum. Avantajlı bir skor elde ederek İzmit'teki maçta binlerce taraftar sizi bekliyor olacak. 15 Mayıs'taki rövanş maçı öncesinde kentimizdeki billboardlardan sosyal medya alanlarına, ulaşım planlamasından lojistik desteklere kadar birçok alanda Kocaelispor yönetimimizle kapsamlı bir çalışma yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Beş yıl boyunca zor dönemlerden geçtiklerini ama yolda kalmadıklarını dile getiren Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz ise, “Yeşil siyahlı renkler şehir markasına büyük katkı sunacak. 2. lige çıkma başarısını yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a bir kez daha bize verdiği maddi ve manevi desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Her daim yanımızda oldu, desteğini bizden esirgemedi. Kendisinin de ifade ettiği gibi tüm taraftarlarımızı Çorum maçlarımıza davet ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.