Belediye başkanının maaşı öğrencilere burs oldu

Yerel seçimler öncesi adaylık sürecinde seçildiği taktirde maaşını burs olarak dağıtacağını vaat eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir sözünü tuttu. Şayir'in maaşı, üniversite öğrencilerine burs olarak dağıtılıyor. Seçildiği günden bu yana biriken maaşını, 710 Dilovalı üniversite öğrencisine burs olarak dağıtan Başkan Şayir, bundan sonra da maaşının tamamını burs olarak dağıtmaya devam edecek. Burs konusunda çalışmalarını da bir yandan sürdüren Hamza Şayir, Dilovası'ndaki OSB ve sanayicilerle de gerekli görüşmeleri gerçekleştirerek bursun sürekli olarak yatırılmasını sağladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, "Belediye olarak ilk önceliği eğitime desteğe veriyoruz. Çünkü gençlerimize değer veriyoruz. Dilovamızın eğitimin üzerinde yükselen şehir olacağını biliyoruz. Ayrıca bu bizim seçim sürecinde vermiş olduğumuz bir sözdü. Onu yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kimseye ayırım yapmadan, ilçemizde okuyan ve Belediyemize başvuran herkese bu desteği veriyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Dilovası Belediyesi, eğitim alanındaki başka çalışmalarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Hatırlanacağı gibi Belediye, eğitim-öğretim dönemi başında ilkokul, ortaokul ve liseye devam eden tam 12 bin öğrenciye kırtasiye yardımı ve ücretsiz ulaşım desteği sağlamıştı.