Belediye Derincespor - Ağrı 1970 Spor maçının ardından

Ağrı 1970 Spor'u 5-0 mağlup eden Belediye Derincespor'un teknik direktörü Hamza Mutlu, “Mutluyum çünkü ligin ikinci yarısında çok az gol yiyoruz. Yenilmeme alışkanlığı kazandık. Sıra galip gelme alışkanlığında. Bu maç inşallah başlangıç olur” dedi.

TFF 3. Lig'de 5-0'lık Ağrı 1970 Spor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Derincespor'un teknik direktörü Hamza Mutlu, “Depremde verilen ara bizim ritmimizi olumsuz etkiledi. Öncesinde iyi bir ritim yakalamıştık. Hayat devam ediyor. Deprem arasını antrenman açısından iyi geçirdik. Geçen hafta Amasya maçının genelinde pozisyon vermedik. Hücum anlamında da pozisyon yakaladık ama değerlendirememiştik. Hücum açısından gelişmemiz gerekiyordu. Ağrı 1970 Spor da ligin genelinde az gol yiyen takımlardandı. Onlar için de olmazsa olmaz maçlardandı. Bizi yenip play-off hattıyla farkı beşe düşürebilirlerdi. Biz genel itibariyle Ağrı'nın sert, takım oyununu iyi oynayan, takım bütünlüğünü ve boyunu koruyan, duran topları etkili kullanan takım olduğunu analiz etmiştik. Önlemini aldık. Kendi yapacaklarımızla alakalı da özellikle sağ bekimiz Tayfun'u kullanmayı düşündük. İlk 15-20 dakikalık dengede geçen bölümde dahi sağ kanadımız üzerinden üç pozisyon yakaladık. Çalıştıklarımızı oyuncularımız sahaya çok iyi yansıttık. Bu tür takımlara gol attıktan sonra biraz daha rahatlarsınız. Biz de golü çok iyi dakikada attık. Rakip golün şokunu atlatamadan oyunun yönünü çok iyi çevirdiğimiz iki organizasyonla da devre arasında 3-0 gittik. Devre arasında da gerekli hatırlatmaları yaptık ve ikinci yarıda da sıfır-sıfır gibi oynamamız gerektiğini, rakibi oyuna ortak etmememiz gerektiğini konuştuk" diye konuştu.

“Bu işin assolisti futbolculardır”

En önemli rolün futbolcularda olduğunu belirten Mutlu, "Mutluyum. Çünkü ligin ikinci yarısında çok az gol yiyoruz. Bugün 5-0'dan sonra bazı istemediğim durumlar oldu sahada ama ben her zaman oyun gücünü yorumladım. Beşinci golden sonra rehavet oldu. Oyuncu biraz kendini korumayı, sakatlığı, cezayı düşünüyor. Bunu da anlayışla karşılayabiliriz. Devreden sonra iki gol yedik. Bu bizim için çok değerli. Mağlup olmama alışkanlığı oluşmalıydı. Bu beş haftada oluştu. Bu hafta da ‘Galibiyet alışkanlığının başlangıcı olsun' dedik. Çok iyi reaksiyon gösterdiler. Futbola bakış açımda bu işin assolisti futbolculardır. En küçüğünden büyüğüne tüm oyuncularım çok değerlidir. Bizim dönemimizde bize çok iyi reaksiyon verdiler. Emeklerine sağlık. Yönetimimiz de çok destek veriyor. Zaten iyi bir ekiptik. Bağlarımız çok daha güçlendi. Birlik ve beraberlik olarak üst düzeyiz. Bireysel olarak damlayız ama takım halinde okyanusa dönüşüyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Önümüzdeki hafta Çatalca maçı var. O maça da analizlerimizi yapıp en iyi şekilde hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

“Gidenlerin yerini güvenimizi hisseden oyuncularla doldurduk”

Ara transfer döneminde ekonomik sebeplerden dolayı önemli oyuncuların takımdan ayrılmasından sonraki süreci ve beklenenden kısa sürede gerçekleşen toparlanmayı paylaşan Hamza Mutlu, “Transferin son günlerinde nicelik olarak çok oyuncu geldi. Onları da antrene etmek için iki haftadır çok emek sarf ediyoruz. İhtiyaca ve oyuna göre onlardan da faydalanmayı düşünüyoruz. Onları da aramıza aldık. Çok iyi ekip ruhumuz var. 16.hafta itibariyle takımı devraldığımızda; sonraki iki haftada ilk on birde oynayan yüksek maliyetli altı oyuncumuzu kaybetmiştik. Devre arasındaki ilk transfer sürecinde Abdülkerim, Ahmet Keleş, Uğur, sonradan katılsa da Kubilay çok ciddi katkı verdi. Bu da giden oyuncuların yerini doldurmak açısından bizim elimizi çok kuvvetlendirdi. Çok süre alamayan, rotasyon oyuncusu gibi görünen, 18'in dışında kalan oyuncularımızın da yeteneğine ve kalitesine güvendik. Mental olarak da düşmüşlerdi. Onları belli bir seviyeye getirmek için de çok emek harcadık. Onlardan da çok ciddi katkı aldık. Kime beklemiyordu. İyi bir yola girdik. Herkes takdir ediyordur. İlk 18'e giremeyen bazı oyuncularımızla ilk on bir oynuyoruz. Bu oyuncuların kalitesinin düşük olduğundan değil onların oyuna odaklanmasını sağladığımızdan dolayı. Hepsinin oynayan, oynamayan, bugün kadroda olmayan, sonradan katılan arkadaşlarım maçtan önce ve sonra geldi arkadaşlarına başarı diledi, tebrik etti, soyunma odasındaki coşkuya katıldı. Bu bizim için değerli. Bazı oyuncular oynayarak, bazıları beklerken oynayan arkadaşlarını motive ederek, bazıları da antrenman vererek katkı sunar. Bu anlamda özel ve dengeli bir oyuncu grubumuz var. Takım ahengini bozmayan yapıdayız. 11 maçımız daha var. İnşallah daha sonrası da var. Aile ortamında bu işi çözdük” dedi.

“Furkan'ın üst seviye oynama şansı var”

Maçta üç gol atarak hat-trick yapan Furkan'ın çıkışı ve Kubilay'ın dikkat çeken performansıyla ilgili olarak ise Mutlu, “Muhtemelen kariyerindeki ilk hat-tricktir. Maçı Furkan ve Kubilay üzerinden yorumlamamak lazım. Takım olarak çok iyi iş yaptılar. Furkan'ın da çok ciddi özellikleri var. Kocaelispor'dan ayrıldıktan sonra Aksaray'a gitti. Onun için o süreç olumlu geçmedi belki ama bizden sonra iyi bir çıkış yakaladı. Genç oyuncu. Eksikleri var mı? Var. Daha üst seviye oynama şansı var mı? Net var. O da burayı aşama olarak düşünüp, eksiklerini tamamlayıp takıma da katkı sunup önündeki uzun ve başarılı kariyeri sürdürür. Onun adına da sevinçliyim. Bir gencin hayatına dokunsak bizim için en değerli iştir. İnşallah hepsi için aynı şekilde devam eder” şeklinde konuştu. Mutlu takımdaki sakat oyuncularla ilgili olarak da “Aramıza son katılanlardan; kaleci Eray'ın el bileğiyle alakalı ameliyat durumu oldu. Zaten platin varmış. Şile'den gelen Mustafa'nın kasığında problem oldu. İki antrenmanın ardından tedaviye başladı. Takım kaptanımız Mehmet Tosun'un tedavisi sürüyor, salı günü aramıza katılacak. Cezalı oyuncumuz da yok. Geniş kadromuz var. Oynayamayanın yerine oynatacağımız oyuncularımız da elinden gelen en iyi katkıyı verecektir” sözlerini sarf etti.