Belediye Derincespor-Esenler Erokspor maçının ardından

Lig 3.Grup'ta Belediye Derince-Esenler Erokspor maçının ardından teknik adamlar değerlendirmede bulundu.

Lig 3.Grup'ta konuk ekibin 1-0 galibiyetiyle biten maçın ardından Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak maçın ardından şu değerlendirmelerde bulundu: Gayet dirençli oynadıklarını ifade eden Parlak, "Üzgünüz. Çok şansız bir gol yedik. Zeminden sekti, kalecinin çok rahat tutabileceği bir toptu. 80'inci dakikada yedik. Daha sonrasında da çıkartamadık. İyi oynadık. İyi bir direnç ortaya koyduk. Saha çok kötüydü. Maalesef. Bu sahada mücadele ön plana çıkacaktı. İyi de mücadele ettik. Pozisyonlara da girdik. Ama yapamadık. Önümüze bakacağız. 4 puanlık bir fark var. Sonuna kadar bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. İnanıyoruz. Sonunda başaracağız. Yılmazdık. Bırakmadık. Daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu mağlubiyet bizi yolumuzdan geri koymayacak. Tayfun devrede sakatlandı. Bu oyun planlarımızı biraz bozdu. Oyuna stoper aldık. Stoperi sağ beke çektik. Genel olarak birçok oyuncunun isteğinden, direncinden memnunum. Ellerinden geleni yaptılar. Bugün çok şansızdılar. Beraberliğe üzülecekken maçı kaybettik. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Haftaya yine zor bir maç oynayacağız. Bu aralar biraz zor. Rakiplerimiz gibi görebileceğimiz takımlarla oynuyoruz. Her maç zor. Oraya da kazanmak için gideceğiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Ondan sonra önümüz daha açık gibi görünüyor” dedi.

Mustafa Sarıgül: “Fethiye yenildi, mutlaka kazanmalıydık”

Esenler Erokspor'un teknik patronu Mustafa Sarıgül ise maç değerlendirmesinde, “Her iki takım için de zor geçen müsabakaydı. Saha şartları açısından da zemin çok yumuşaktı, çocuklar istedikleri oyunu bir türlü ortaya seremediler. Öte yandan oyunun mücadeleyle geçeceğini biliyorduk. İki takım da güçlü. Biz sadece sıralama olarak yukarılardayız. Derince'de play-off hattını zorlayan bir takım. Değerli oyuncuları da var. Bizim ekstra stresimiz de vardı; Fethiye dün yenildi ve bu maçı kazanıp puan farkını mutlaka üçe indirmemiz gerekiyordu. Onun telaşı vardı. İstediklerimizi zeminden dolayı sahaya yansıtamadık. Kazandığımız için mutluyuz. Derince'ye de başarılar diliyorum” dedi. Maçta kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak da Sarıgül, “Topun çizgiyi geçtiğini gördüm. İçerde olduğunu düşündüm. Derinceli futbolcu çizginin içinde kalmıştı. Yardımcı hakem golü vermeyince, orta hakem de veremeyince heyecana kapıldım. Kaleye de yakın olunca çizgiden içeri girdim. Muhtemelen bir maç ceza alacağım. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kaydetti.