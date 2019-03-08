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Belediye hizmet binalarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi’ne ait hizmet binalarında bakım ve onarım çalışmaları düzenli olarak devam ediyor.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'ne ait hizmet binalarında bakım ve onarım çalışmaları düzenli olarak devam ediyor.


Belediyenin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin dört bir yanındaki hizmet binalarında başlatılan çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Ekipler tarafından tüm hizmet binalarında her hafta düzenli kontroller yapılarak eksik ve arızalar en kısa sürede temin edilip, gideriliyor.


Öte yandan İzmit Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmet veren umumi tuvaletlerin temizliği ve düzeni büyük hassasiyetle sürdürülüyor. Belediye tarafından ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulan Mehmet Ali Paşa Camii, Kuruçeşme Merkez ve Cumhuriyet Çocuk Parkı'ndaki tuvaletler, belediye ekiplerince 24 saat temiz tutuluyor.

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