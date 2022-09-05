Belediye konservatuarına girebilmek için bin 531 kişi ter döktü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nın öğrencisi olabilmek için 5 ile 55 yaş arasındaki bin 531 kişi yetenek sınavında ter döktü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nın 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi yetenek sınavları gerçekleştirildi. 7 bölüm ve 29 sanat dalında yapılan sınavlara 5 ila 55 yaş arasında bin 531 kişi katıldı. Yetenek sınavları büyükşehir belediye konservatuvarının dört ayrı merkezinde ve eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Müzik branşı sınavlarında adayların müzik duyum yetenekleri üzerinde durulurken, bale branşında fiziksel uygunluk, esneklik, hareket algısı ve müzikal duruşa bakıldı. Güzel sanatlar bölümlerinin sınavlarında verilen kompozisyonun kağıt üzerine kara kalem ile aktarımı istendi. Geleneksel sanatlar sınavında ise bir ya da üç parçadan oluşan objelerin kağıt üzerine kara kalem aktarımına bakıldı. Yetenek Sınavı'nın sonuçları çarşamba günü ilan edilecek. Konservatuvarın yeni eğitim dönemi kayıtları ise 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kayıt yaptırmayan öğrencilerin hakları yedek öğrencilere geçecek. Konservatuvarda 2022-2023 eğitim öğretim dönemi 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak.