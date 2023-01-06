Belediye otobüsünün motorunda çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmında çıkan yangın korkuttu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 BR 399 plakalı belediye otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden şoför, alevlere yangın tüpüyle müdahale ederken yolcular da otobüsten tahliye edildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.