Belediye personeli koronavirüsü konusunda bilinçlendirildi

Başiskele Belediyesi iş yeri hekimi Dr. Halit Eyüpler tarafından Başiskele Belediyesi Hizmet Binası'nda verilen sağlık eğitimine belediye personelleri katıldı. Dr. Halit Eyüpler, kış aylarında artış gösteren gribal enfeksiyonlar ve Çin'de 2019 yılı sonunda başlayarak birçok ülkeyi etkisi altına alan ölümcül bir virüs olan Koronavirüsü hakkında önemli bilgiler verdi.

Kış mevsiminde insan vücudunun hastalıklar karşısında savunmasız kalıp, bağışıklık sisteminin zayıfladığını söyleyen Dr. Eyüpler, bu zamanlarda en sık görülen rahatsızlıklardan biri olan gripten korunmanın yolunun kişisel hijyene ve sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak “Gribal enfeksiyonlara karşı ilk yapılması gereken vücut direncini artırmaktır. Gribal vakalarda öncelikle yapılması gereken koruyucu hekimlik yani hasta olmadan önce önlem almaktır. Hasta kişilerden uzak durmaya çalışmak, ellerimizi sık sık uygun şekilde yıkamak, beslenmeye dikkat etmek, yeterli miktarda C vitamini almak gerekir.” dedi.

Konuşmasına devam eden Eyüpler, koronavirüs konusunda bilgi kirliliği olduğunu belirterek "Koronavirüsle ilgili olarak şu an itibarıyla ülkemizde herhangi bir paniğe neden olacak bir vaka bulunmamaktadır. Koronavirüsleri daha önce SARS diye çıktı, Çin'de yayıldı. Çin'in Vuhan eyaletinde deniz ürünleriyle ilgili bir pazarla teması olan insanlarda çıktı ve çoğu ülkeye yayıldı. Koronavirüsü, SARS gibi tehlikeli olması yanında bu hastalıktan daha hızlı yayılması yüzünden daha korkutucu.” dedi.

Eğitim sonunda Dr. Halit Eyüpler belediye personelinin konuyla ilgili sorularını da cevaplandırdı.