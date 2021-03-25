Belediye personeline aile içi iletişim eğitimi

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, meclis salonunda belediye bünyesinde görev yapan personele “Aile içi İletişim eğitimi” düzenlendi. Ülkemizde sağlıklı, mutlu, ailelerin çoğalması, aile yaşam kalitesinin artması, ailenin sahip olduğu her kaynağı etkili bir şekilde yönetmesi ve karşılaşılabilecek çeşitli risklere yönelik önlemler almaya katkıda bulunabilmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile belediye personeline “Aile İçi İletişim eğitimi” verildi.

Covid-19 tedbirleri doğrultusunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak gerçekleştirilen eğitimde İl Müdürlüğüne bağlı yeni açılan Kartepe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde Aile Eğitimleri Eğiticisi, Pozitif Psikoterapist ve Aile Danışmanı Sevgi Pamuk tarafından belediye personeline evlilik ve aile hayatı, aile yaşam becerilerinin hakkında bilgiler verildi. Eğitimleri değerlendiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Personelimize yönelik geliştirici, destekleyici, teknik ve sosyal eğitim programlarımıza devam edeceğiz” dedi.