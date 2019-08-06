Belediye personeline bayram öncesi ikramiye müjdesi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatı ile belediye personeline, bayram öncesi ikramiye verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla, bayram öncesi 5 bin 815 belediye personelinin ikramiyeleri bayramdan önce hesaplarına yatırılacak. Öte yandan belediye ve İSU'da görev alan kamu işçilerine de ikramiyeleri de yatacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 9 Ağustos Cuma günü belediye kamu işçilerine Kurban Bayramı öncesi ikramiye müjdesi gelmişti. Başkan Büyükakın da aldığı kararla, Eylül ve Ekim aylarında verilmesi planlanan Belde A.Ş., KHK, işçilerine ikramiyeleri bayramdan önce yatacak. Maaş dönemi ve Kurban Bayramı öncesi, Belde A.Ş.'li bin 234, Büyükşehir Belediyesinde çalışan KHK'lı 2 bin 807 ve İSU' KHK kapsamında çalışan 567 çalışana ikramiyeleri yatırılacak. 717 Belediye ve 490 İSU kamu işçilerine de devlet ikramiyesi yatacak.