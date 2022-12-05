Belediye personeline trafik eğitimi

Kocaeli Valiliği'nin genelgesi doğrultusunda Kartepe Belediyesi personeline uygulamalı trafik eğitimi verildi. Eğitimde kış mevsiminde alınacak tedbirler anlatılırken, kamu bünyesinde görev yapan personellerin araç kullanımında örnek olmaları gerektiği vurgulandı.

Kocaeli Valiliği tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Kartepe Belediyesi personeline "Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi. Eğitime Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Orhan Akyüz'ün yanı sıra birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Eğitimde özellikle yaklaşan kış mevsimine göre alınacak tedbirler anlatılırken, kamu bünyesinde görev yapan personellerin araç kullanımında örnek olmaları gerektiği vurgulandı. Araç sürüşü sırasında cep telefonu başta olmak üzere dikkat dağıtacak diğer araçlardan uzak durulması gerektiği belirtildi. Sinevizyon eşliğinde verilen eğitimde, yaşanan kazalar da yapılan hatalar anlatılırken, emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi.