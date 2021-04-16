Belediye personelinin bulduğu 5 bin TL'yi sahibine teslim etti

İzmit Belediyesi personeli, hizmet binasında bulduğu 5 bin TL'yi sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre işlemleri için İzmit Belediyesine gelen Hasan K., tamamlanan işlemleri sonrasında belediye binasından ayrıldı. Üzerinde bulunan 5 bin TL'yi düşürdüğünü fark eden Hasan K. bir süre sonra belediye binasına geri döndü. Belsa Plaza'daki hizmet binasına gelen Hasan K.'nin parasını düşürdüğünü söyleyerek yardım istediği belediye personeli ise Burhan Sayan adlı personel tarafından bulunan 5 bin TL'yi sahibine teslim etti.

Parasını bulduğu için çok mutlu olan vatandaş, parayı bulan ve koruyan belediye personeline teşekkür etti.