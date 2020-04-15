Belediye, sağlıkçılara siperli maske üretiyor

Çayırova Belediyesi, başta ilçedeki aile sağlığı merkezleri olmak üre Darıca Farabi Eğitim Araştırma ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapan hekim ve sağlıkçılara siperli maske üretiyor. Bir süredir 3-D yazıcılarla devam eden siperli maskelerin üretildiği birimde inceleme yapan ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ”Belediye olarak salgın virüsle etkin bir şekilde mücadele ederken koordine halinde çalıştığımız kurumlarımıza da gerek maske gerekse dezenfektan ve kolonya veriyoruz. Virüsle adeta savaşan sağlık çalışanlarımıza 3-D yazıcılarla siperli maske üretiyoruz. Sağlığımız için gecesini gündüzüne katarak çanla başla çalışan sağlık çalışanlarımızın için bugüne kadar ürettiğimiz siperli maskeleri ilçemizdeki aile sağlığı merkezleri başta olmak üzeri bölgemizdeki hastanede görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarımıza vefa destek ekiplerimizle dağıtıyoruz. Onlar bizim için çalışırken biz de onlar için siperlik üretiyoruz, üretmeye de devam ereceğiz” dedi.

Başkan Çiftçi ayrıca Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başta olmak üzere tüm sağlıkçılarına fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti.