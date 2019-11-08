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Belediyeden dürüst piyango bileti satıcısına tatil hediyesi

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, amorti çıktığını düşünerek kendisine gelen vatandaşın biletine büyük ikramiye çıktığını söyleyen seyyar milli piyangocu Cafer Öziri’yi dürüst davranışı için kutlayarak ailesiyle birlikte beş günlük Kapadokya tatili hediye etti.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, amorti çıktığını düşünerek kendisine gelen vatandaşın biletine büyük ikramiye çıktığını söyleyen seyyar milli piyangocu Cafer Öziri'yi dürüst davranışı için kutlayarak ailesiyle birlikte beş günlük Kapadokya tatili hediye etti.


İzmit Fethiye Caddesi'nde Milli Piyango satıcısı olan Cafer Öziri, 19 Ekim çekiliş tarihli aldığı biletine amorti ikramiye kazandığı düşüncesiyle gelen ve bileti değiştirmek istediğini söyleyerek kadına 3 milyon TL'lik büyük ikramiye çıktığını söyledi. Herkes tarafından dürüstlüğü büyük takdirle karşılanan esnafa İzmit Belediyesi de tatil hediye etti. Yaptığı örnek davranışı karşısında Cafer Öziri'ye ailesiyle birlikte beş günlük Kapadokya tatili hediye eden Başkan Hürriyet'in bu müjdesini Başkan Vekili Necat Çakır verdi. Belediyede başkanlık makamına davet edilen esnaf Öziri, adlığı hediye karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı.


Yapılan davranışın herkese örnek olması gerektiğini belirten Başkan Vekili Necat Çakır, “Yapmış olduğunuz bu davranış bize milletimizin dürüstlüğünün hiçbir azalmadığını, azalmayacağını gösterdi. Bu davranışınız için size teşekkür ediyoruz” dedi.


Başkan Hürriyet ve Başkan vekili Çakır'a yapmış olduğu jesti için teşekkür eden Cafer Öziri ise, “İnanın başkanımızın bu davranışı beni çok duygulandırdı. Bana göre en büyük ikramiye bu. Ben aslında yapılması gerekeni yaptım” diye konuştu.

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