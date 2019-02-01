Belediyeden Zeytinlik Camii'ne önemli hizmet

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi'nin ibadethanelere yönelik hizmetleri devam ediyor.

Şimdiye kadar çok sayıda ibadethanede tamir, tadilat, bahçe düzenlemesi gibi hizmetler yapan İzmit Belediyesi'nce Gültepe Fatih Mahallesi'ndeki camide de düzenleme yapıldı. Zeytinlik Camii Derneği'nin kullandığı alanda yapılan çalışmalar ile binanın üst örtüsü çelik konstrüksiyonla kapatıldı. 120 metrelik teras yeniden düzenlenerek dinlenme ve sosyal alanlar oluşturuldu. Mahalle sakinleri çalışma için İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Öte yandan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, şehrin 8 binden fazla noktasında çöp konteyneri bulunduğunu, buna rağmen bazı kişilerin çöplerini sokaklara atması sonucu çevre kirliliği meydana geldiğini ifade ettiler. Vatandaşları konteynerleri kullanmaya davet eden yetkililer, konteynerlerin dolu olması halinde 318 00 77 numaralı alo atık hattı arandığında kısa süre içinde bölgeye araç yönlendirildiğini de söylediler.