İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediyeye ödemeler 3 ay ertelendi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den, Gebzeli hemşerilerine bir destek daha.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den, Gebzeli hemşerilerine bir destek daha.


Göreve geldiği günden itibaren başta Hürriyet ve Yavuz Selim mahalleri başta olmak üzere, kırsal yerleşim mahallelerinde yaşayan bazı vatandaşların tapu sorunlarının çözümü için tedbirler alarak çalışmalarında mesafe kaydeden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, önemli bir desteğe daha imza attı. Başkan Büyükgöz'ün aldığı bir kararla; başta Yavuz Selim ve Hürriyet mahalleleri olmak üzere tüm mahallerdeki hak sahibi vatandaşların parsel satışlarından kaynaklanan Gebze Belediyesi'ne yapacakları ödemelerine 3 ay erteleme getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.