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Beli tutulan işçi inşaat iskelesinde mahsur kaldı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan bir inşaatta çalışırken beli tutulan işçiyi mahsur kaldığı inşaat iskelesinden itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir inşaatta çalışırken beli tutulan işçiyi mahsur kaldığı inşaat iskelesinden itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yüzbaşılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden hastane inşaatında çalışan Beşir Aslan (31) isimli vatandaş, inşaat iskelesi üzerinde çalışırken beli tutuldu. Hareket edemeyen işçi hemen arkadaşlarından yardım istedi.


Durumu gören diğer işçileri 112 Acil Yardım ekipleri arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiy ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçiyi mahsur kaldığı yerden itfaiye aracının merdiveni yardımı ile kurtardı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Aslan Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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