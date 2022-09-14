"Bendeki Suretler" sanatseverlerle buluştu

İzmit Sanat Galerisi, Firdevs Çalışkan'ın "Bendeki Suretler" isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından sanat ve sanatçıların kullanabilmesi adına düzenlenen Cumhuriyet Parkı içerisindeki İzmit Belediyesi Sanat Galerisi, sergiye ev sahipliği yapıyor. Daha önce birçok sergide sanatseverlerle buluşan Firdevs Çalışkan'ın 12 Eylül'de kapılarını açan "Bendeki Suretler" isimli kişisel sergisi, 17 Eylül Cumartesi gününe kadar mesai saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

İzmit Belediyesini temsilen sergiyi, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Cem Serhat Dayanç ziyaret etti. Burada Firdevs Çalışkan ile bir araya gelen Şakoğlu ve Dayanç, resimleri inceleyerek bilgi aldı.