Beraat kararı çıkan cinsel istismar davasında babanın sözleri: "Devletin bu adama ceza vermediği yerde benim ne yapacağım bellidir”

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sahibi olduğu iş yerinde çalışanının kız çocuğuna 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan şahıs beraat etti. Karar duruşmasında söz alan mağdur kızın babası ise “Devletin bu adama ceza vermediği yerde benim ne yapacağım bellidir” dedi.

Edinilen bilgiye göre 2015 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir oto galeri işleten İhsan Bozkurt isimli şahıs, iddiaya göre yanında çalışan Hanife Okan'ın kızı B.A.'yı 9 yaşından 13 yaşına kadar taciz etti. Yaşanan istismar olaylarının ardından B.A. ve annesi Hanife Okan polis merkezine giderek İhsan Bozkurt'tan şikayetçi oldu. Yaşanan olay sırasında Hanife Okan ile ayrı olan B.A.'nın babası Erdal A. da İhsan Bozkurt hakkında şikayetçi oldu. Olayın ardından polis merkezinde ifade veren B.A., İhsan Bozkurt'un kendisini farklı tarihlerde defalarca taciz ettiğini ve bir gün gece saatlerinde evlerine gelip annesi ile birlikte uyuduğu yatakta kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Anne Hanife Okan ise ifadesinde, kızının taciz edildiğini öğrendiğini ancak İhsan Bozkurt'un kendisini tehdit ettiği için şikayet etmekten korktuğunu söyledi.

"Devletin bu adama ceza vermediği yerde de benim ne yapacağım bellidir"

Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada İhsan Bozkurt ve anne Hanife Okan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları ve baba Erdal A. katılırken sanıklar duruşmaya katılmadı. Avukatların savunma yapmasının ardından konuşan baba Erdal A., "Çocuğum bu olayın olduğunu söylüyor, evde çığlık atıyor. Annesini de suçlayıcı sözler söylemiş bunlar ifadede yer alıyor. Hiçbir zaman kızım bana ‘baba bu bana yapılmadı' diye bir şey demedi. Sürekli bu olayın yaşandığını söyledi. Çocuğum bunu hatırlamak bile istemiyor. Bu davayı devlet açmış, psikologlar olayın olduğunu söylüyor. Bu adam salındığı zaman ben ne yapacağım bunu nasıl kabulleneceğim. Devletin bu adama ceza vermediği yerde de benim ne yapacağım bellidir” dedi.

“İki sanık beraat etti”

Mahkeme heyeti, mağdur B.A.'ya karşı işlenen suçta delil bulunamadığından sanık İhsan Bozkurt ve anne Hanife Okan'ın beraatine karar verdi.