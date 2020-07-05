Berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına korona virüs eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirlere yönelik işletme sahibi ve personeline eğitim verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Kocaeli Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği eğitim Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

130 berber, kuaför ve güzellik salonunun işletme sahibi ve personelinin katıldığı eğitimde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü eğitim birimi tarafından korona virüs salgınında alınacak tedbirler konusunda eğitim verildi. Eğitimde çalışanların maske, eldiven, siperlik, ortam temizliği, salonlarda uyulması gereken kurallar, kullanılan malzemelerin sterilizasyonu, kişiye özel tek kullanımlık malzemelerin kullanılması gibi daha pek çok genel tedbirlerin nasıl uygulanacağı konularında bilgi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri verilen eğitimle berber, kuaför ve güzellik salonlarında gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayarak Kocaeli halkının gönül rahatlığıyla bu salonlara gitmesini amaçlıyor.