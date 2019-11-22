Berfin, gümüş madalya ile döndü

Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası Gaziantep şehrinde yapıldı. Turnuva'da Türkiye Halter Milli takımını ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nü temsil eden sporcumuz Berfin Altun gümüş madalya kazandı.

22 ülkeden 120 sporcunun katıldığı 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 64 kg'da mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Berfin Altun, koparmada 93 Kg, Silkmede 117 Kg kaldırarak kendi sıkletinde 2. olmayı başardı. Avrupa Şampiyonu sporcumuz bu sonuçlar ile katıldığı son beş turnuvada da kürsüde yer almış oldu.