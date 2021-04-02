Berfin, Moskova'da altın madalya için mücadele edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un başarılı haltercisi Berfin Altun, Moskova'da Altın madalya için mücadele edecek.

Kağıtspor'un alt yapısından yetişen halterci Berfin Altun, milli forma ile katılacağı Büyükler Avrupa Şampiyonası için Rusya yolcusu olacak. Mavi beyazlı sporcunun hedefi ise altın madalyayı kazanmak. Altun, 3-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Rusya'nın Moskova kentinde düzenlenecek olan Büyükler Halter Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere milli takım ile Moskova'ya hareket etti. 71 kilogramda mücadele edecek başarılı sporcu, 2021 Tokyo Olimpiyatlar öncesi önemli olan müsabakadan altın madalya ile ayrılmayı planlıyor.

Altın madalyanın önemine vurgu yapan Altun, "Bu şampiyona bizler için çok önemli, uzun zamandır müsabakalara çıkamıyorduk. Antrenmanlarımızı kulübümüzün desteği ile pandemi kurallarına uyarak gerçekleştirdik. Moskova'ya hazır olarak gidiyorum. Hedefim her zaman olduğu gibi kulübümü, Kocaeli'ni ve milli takımımızı en iyi şekilde temsil edip al bayrağımızı dalgalandırmak" dedi.