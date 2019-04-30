Beslenme Uzmanı Koçak, ‘'Diyetler parmak izi gibidir, herkes her diyeti yapamaz''

Uzun yıllardır bireylere ve kurumlara beslenme danışmanlığı yapan İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, sağlıklı mutfak, doğru kilo yöntemi, dengeli beslenme önerileri gibi yaşam kalitesini etkileyen konuları 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda okurları ile paylaştı.

11. Kocaeli Kitap Fuarı, Kılavuz Gençlik sahnesinde “En İyi diyet hangisi? Sürdürülebilir Beslenme” konulu söyleşini gerçekleştiren İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak; “Herkes her duyduğu diyeti yapamaz. Herkesin parmak izi gibi yapacağı diyet farklıdır” dedi.

Doğal beslenin

Doğal beslenmenin önemine dikkat çeken Koçak; “100 yaşını geçen insanların ortak özelliği yaşadıkları yerden hiçbir ayrılmamış olması ve o yöreye bağlı doğal beslenmesidir. Bunun yanında sohbet etmek, aile bağlarının güçlü olması önemlidir. Çağımızın obeziteden daha büyük tehlikesi yalnızlıktır” diye konuştu.

İsraftan kaçının

Dünya'da bir kısmın obezite, bir kısmın ise açlıkla uğraştığını ifade eden Koçak, “Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor. Her 5 saniyede bir ise 3 ton gıda heba oluyor. Size bir önerim var. Sofranızda kalan meyveleri dondurun. Daha sonra onları blenderden geçirip çocuklarınıza dondurma yapabilirsiniz. Çocuklarımıza bunları öğretmemiz lazım. Çocuklarımızın hayatı televizyon ve bilgisayar olmuş” ifadesini kullandı.

İdeal zayıflama ayda 4 kilodur

Herkesin kendine uygun diyet yapması gerektiğini belirten Koçak; “En iyi diyet hangisidir diye soruyorlar. Söylüyorum. En güzel diyet mutlu olmaktır. Mutlu olup sürdürülebilir diyet en güzel diyettir. Herkesin metabolizması parmak izi gibi ayrı. Her duyduğun diyeti yapamazsın. İkincisi diyet yaparsanız yapın, diyetin size ne vaat ettiğine bakın. 10 kilo verirseniz o 10 kiloyu geri alırsınız. Haftada 1 kilo ayda 4 kilo verebiliyorsanız sizin için ideal bir diyet uyguluyorsunuzdur” dedi.