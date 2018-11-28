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Beton blok altında kalan 4 işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevki’inde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çökme meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevki'inde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çökme meydana geldi. Yaşanan olayda 4 işçi göçük altında kalırken işçileri kurtarma çalışmaları devam sürüyor.


Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevki'inde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çöktü. Yaşanan olayda 4 işçi çöken blokların altında kalırken işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. 150 kişilik kurtarma ekibi çalışmaları sürdürülürken ekipler beton blokları kırma çalışması yapıyor.


Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, arama çalışmalarının devam ettiğini kurtarma çalışmalarında her hangi bir engelin söz konusu olmadığını işaret ederek “Enkaz altında 4 işçinin olduğunu sanıyoruz. Kazanın nedeni ise teknik inceleme sonrasında belli olacak” dedi.

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