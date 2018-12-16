Beyaz Kalpler ihtiyaç sahibi öğrenciler için satış yaptı

Beyaz Kalpler öğrencileri, Kocaeli'nde yaşayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için tatlı satışı yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Beyaz Kalpler'de eğitim alan öğrenciler, bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Beyaz Kalpler'de eğitim alan 7 öğrenci, düzenlenen etkinlikte ürettikleri tatlıları sattılar. Elde edilen geliri ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanacaklarını ve düzenli olarak haftada bir gün tatlı satışı yapacaklarını belirttiler. Öğrenciler, kahve ile tatlının bir arada sadece 10 TL'ye satılacağını dile getirdi. Beyaz Kalpler öğrencileri, satışlardan elde edilen gelirle Kocaeli'nde yaşayan, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımlarda bulunacak. Tatlı satın alan vatandaşlar, sosyal sorumluk projesini düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.

Kocaeli'nde ikamet eden, çeşitli nedenlerle okul hayatına ara vermek zorunda kalan, ergenliğin getirmiş olduğu sorunlarla başa çıkmakta zorlanan 11-18 yaş arası çocukların sosyal, psikolojik ve bedensel olarak desteklendiği bir merkez olarak hizmet veriyor. Uzman personel tarafından saha çalışması yapılarak veya ailelerin başvuruları dikkate alınarak görüşülen çocuklar, 1 aylık gözlem süreci sonunda kuruma kabul ediliyor.

1 yıl süre ile merkezden eğitim alabilen çocukların sosyalleşmeleri ve üretkenlik kazanmaları amaçlanıyor. Beyaz Kalpler'de çocuklar, aşçı yardımcılığı, elektrik pano montörlüğü, servis elemanı yardımcılığı gibi mesleki atölyelerin yanında drama, cam boncuk, müzik, spor, seramik ve resim gibi sanat atölyelerinde de eğitim görme fırsatı yakalayabiliyor. Beyaz Kalpler'e her dönem başvurular kabul edilmekte ve uzmanlar tarafından çocuklar değerlendirilerek uygun atölyelere yönlendirilmeleri sağlanıyor. Merkezde yakın zamanda barista ve kuaförlük atölyelerinin açılması da planlanıyor.