Beyaz Kalpler'de Barista Kursu heyecanı

KOCAELİ(İHA) – Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nden 12 öğrenci, özel sektörün ihtiyacı olan kahve uzmanlığı konusunda eğitimlere başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde sektörün acil ihtiyacı olan Kahve Uzmanlığı (Barista) kursu açıldı. Kahve uzmanlığı kursuna devam eden öğrenciler Şubat ayının ikinci haftasında sertifikalarını alacaklar. Özel sektörde rahatlıkla iş sahibi olunabilen meslek için merkezde 15-18 yaş arası 12 öğrenci eğitim görüyor.

Merkezde uzman personeller aracılığı ile eğitim alan öğrenciler 14 Şubatta mezun olarak sertifikalarını alacak. Barista eğitiminin yanında servis elemanlığı olmak üzere sektörün ihtiyaç duyduğu eleman donanımı kazandırılmak hedefleniyor. Barista eğitimi 7 ay, toplamda yaklaşık 750 saat sürüyor. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde Barista kursu alan öğrenciler, Türk kahvesi, Espresso ve Espressodan üretilen kahveler (Capucino, Latte, Amreicano, filtre kahve vb.) içecekler, herkese açık. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi KOÜSEM ile de yapılan protokol kapsamında öğrenciler KOÜSEM sertifikasına sahip olacak.

Özel sektör Barista eğitimlerinde sadece kahve yapımı öğretiliyor ancak Beyaz Kalplerde kakao ve kahve den yapılan ürünlere ek olarak çay, bitki çayları, taze meyve suları ve kokteyllerin hazırlanması da öğretiliyor. Özel sektörde Barista eğitimi almak isteyen bireylerin 3 bin-10 bin TL arasında değişen ücretler karşılığında alabilecekleri eğitimi Büyükşehir Belediyesi tamamen ücretsiz veriyor. İŞKUR ile yapılan ortaklık ile çocuklar eğitim süresince günlük 25 TL harçlık da alıyor.