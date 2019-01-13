Beyaz Kalpler'de kurslar başlıyor

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde açılan elektrik pano montörlüğü kursuna başlayan öğrencilere oryantasyon eğitimi veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde açılan elektrik pano montörlüğü kursuna başlayan öğrenciler, oryantasyon eğitimi alıyor. 12 öğrencinin eğitim aldığı kursta 136 saat eğitim sunulacak. Eğitimi başarı ile bitiren gençler Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) sınavında da katılması sağlanıyor. Risk grubundaki çocukların topluma kazandırılması için gayret sarf eden Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler'de öğrencilere 2018 yılında da Şubat ayı itibariyle elektrik pano montörlüğü kursu vermeye başlamıştı.

Sektörde önemli bir ara eleman ihtiyacı olan elektrik pano montörlüğü kursunun Büyükşehir Belediyesi önemli bir adım daha atarak baştan sona yenilenen atölyesi ile elektrik pano montörü yetiştirmeyi hedefliyor. Çocuklar için hazır hale getirilen atölye için 3 aylık saha araştırması yapıldı. Uzman çalışmaları neticesinde 12 öğrencinin merkeze kabul aşaması tamamlandı. Bu kapsamda merkezde, öğrencilerine teorik ve pratikte uygulamalı olarak toplamda bin 136 saat Elektrik Pano Montörlüğü eğitimi veriliyor.

Elektrik panoları konusunda detaylı eğitimler alan öğrenciler, aldıkları eğitimi yine merkez içerisinde uygulama ile pekiştiriyor. Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve İŞKUR kayıtları yapılan öğrenciler, 2019 yılının Ağustos ayına kadar merkez de hafta içi 5 gün gelerek alan için gerekli tüm eğitimlerini tamamlayacaklar ve masrafları Büyükşehir belediyesi tarafından karşılanacak. Eğitimi başarı ile tamamlayan çocukların MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) sınavına da girmeleri sağlanacak.