‘Beyaz Kalpler'de mezuniyet sevinci yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde elektrik pano montörlüğü kursunda mezuniyet sevinci yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, öğrencilerine yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. Risk grubundaki çocukların topluma kazandırılması için gayret sarf eden merkezde 8 aylık eğitimin ardından 9 öğrenci elektrik pano montörlüğü kursundan mezun oldu. Mezuniyet sertifikaları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Aslan tarafından öğrencilere verildi.

Öğrencilere iş kapısı olacak kursta, teorik ve pratik olarak bin 136 saat eğitim verildi. Elektrik panoları konusunda detaylı eğitimler alan öğrenciler, aldıkları eğitimi yine merkez içerisinde uygulama ile pekiştirdi.

Merkez içerisinde kendilerini farklı alanlarda olduğu gibi bu alanda da yetiştiren öğrenciler, mezun olduktan sonra aldıkları eğitimi sertifika ile taçlandırarak iş bulmaları kolaylaşıyor.