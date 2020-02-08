Beyaz Kalpler'de sertifika heyecanı

Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde verilen meslek kurslarını tamamlayan 25 öğrenci sertifikalarını aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde sertifika heyecanı yaşandı. Kursları başarıyla tamamlayan 25 öğrenciye sertifikaları verildi. Aşçı yardımcılığı, elektrik pano monitörlüğü, barista ve servis eleman yardımcılığı kursunu başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler sertifikalarına kavuştu.

Aşçı Yardımcılığı kurslarına gelen öğrenciler, kurs süresince 10 çeşit çorba, 5 çeşit salata ve 5 çeşit ara sıcak olmak üzere toplamda 25 çeşit ana yemek ve 10 çeşit sütlü ve şerbetli tatlı yapımı öğrendi. Kahvaltı çeşitlerinin yanında hijyen-temizlik konularında da eğitim gören öğrencilerin sekizi şuan otel ve restoranlarda çalışıyor.

Elektrik pano monitörlüğü öğrencileri geldikleri günden itibaren iş sağlığı ve güvenliği, elektriğin temel esasları, elektrik tesisatı, kumanda, pano ve kompanzasyon eğitimleri aldı. Yeni dönemde kursun adının elektrik bakım, onarım ve üretim olarak değiştirilmesi ile beraber, daha önce aldıkları eğitimlere ilaveten yenilenebilir enerji eğitimleri de aldı. Verilen eğitimlerle mezun olan öğrenciler, elektrik alanında herhangi bir konuda çalışmak üzere temel yeterlilikleri kazanmaları hedefleniyor. Mezun olan öğrencilerden beşi farklı işletmelerde çalışmaya başlarken, bir öğrenci de mesleki yeterlilik sınavına girip başarılı oldu.

Barista ve servis eleman yardımcılığı kursu boyunca öğrencilere en az 15 çeşit yerel ve uluslararası kahve yapımı ve sunumu öğretildi. Öğrenciler, sıcak içeceklerin yanında taze sebze ve meyveler kullanarak karışım yapımını öğrendi. 7 aylık eğitimleri süresince öğrendiklerini uygulama imkânı bulan öğrenciler iş başı yapmak için girişimlere başladı.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime yönelik hizmetleri arasında başı çeken ve Türkiye'ye örnek olan Bilgievlerindeki öğrenciler, fen liselerinde okuyan öğrenciler ile bir araya gelerek başarı sırları hakkında bilgiler aldılar. Fen lisesi öğrenciler, Bilgievlerinde kazanmadan önce derslere nasıl çalıştıklarını anlattılar.