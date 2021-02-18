Beyaz örtüyle kaplanan Kocaeli'de kartpostallık manzaralar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yoğun kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kocaeli'de yaklaşık 4 gün etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilerken, İzmit ilçesini de beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu İzmit'te kartpostallık görüntüler de oluştu. Pandemi ve soğuk hava sebebiyle vatandaşların çok gidemediği İzmit Sahili ise beyaza bürünen güzel görüntüsüyle adeta mest etti.

"Kar tanelerini görünce dayanamadım"

5 yıldır İzmit'te yaşadığını ve ilk defa yoğun kar manzarası ile karşılaştığını belirten Harun Yıldız, "5 yıldır ilk defa böyle bir kar yağışı ile karşılaştım. Önceki yıllarda yağıyordu fakat her yeri bu kadar doldurmamıştı. Bende bugün iş yerinden izinliyim ama işte bu yağan kar tanelerini görünce dayanamadım ve dışarıya çıktım. Fotoğraf çekmek istedim. İnşallah bu yağış bu şekilde devam eder" dedi.

"Kocaeli'de ‘kar' deyince akıllara Kartepe geliyor"

Kocaeli'de uzun yıllardır böylesine yoğun bir kar yağışı görmediğini anlatan Aydın Yılmazer ise “Uzun yıllardır böyle bir kar görülmedi. Kocaeli'de ‘kar' deyince akıllara Kartepe geliyor. Türkiye'nin sayılı bölgelerinden bir tanesi, kar tatili yapanlar için özellikle tercih ediliyor. Karın tadı belki Kartepe'de çıkabilir. Onun dışında kimse karın tadını çıkartamıyor, ancak müstakil evi olanlar, bahçesi olanlar bahçelerine çıkabiliyorlar" diye konuştu.