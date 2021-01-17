Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu İzmit havadan görüntülendi.

Kocaeli'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan ve gece de yoğun bir şekilde kent genelinde etkili olan kar yağışı, Kocaeli'yi beyaza bürüdü. Havanın aydınlanması ile birlikte kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, kent merkezlerinde ise yağmurla karışık kar şeklinde devam ediyor. Beyaza bürünen Kocaeli'nin İzmit ilçesi ise havadan görüntülendi.