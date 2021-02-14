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Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi

Kocaeli’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde devam ediyor.

Kocaeli'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde devam ediyor. Kar yağışı ile kartpostallık görüntülerin oluştuğu İzmit havadan görüntülendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcaklıkların 20 derece kadar düşeceği tahmininde bulunduğu iller arasında olan Kocaeli'de kar yağışı devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren kentin alçak kesimlerinde de etkili olmaya başladı. Devam eden kar yağışı, Kocaeli'yi beyaza bürüdü.


Kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu İzmit ilçesi drone ile havadan görüntülendi.

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