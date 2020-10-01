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Beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde menenjit hastası 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde menenjit hastası 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde yaşayan Melek ve Mustafa Karal çiftinin 13 yaşındaki menenjit hastası çocukları Hamza, geçtiğimiz hafta aniden rahatsızlandı. Özel bir hastaneye kaldırılan Hamza tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahale sırasında beyin kanaması geçiren Hamza yaşamını yitirdi.


9. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Hamza'nın cenazesi Kuruçeşme Fatih Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Mezarlığında toprağa verildi.

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