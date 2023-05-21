Beyin kanaması geçiren gazeteci 3 buçuk ay sonra hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanaması sonucunda 3 buçuk aydır hastanede tedavi altında bulunan 41 yaşındaki gazeteci Refik Sıla Güvenç, yaşam savaşını kaybetti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yerel bir gazetede çalışan gazeteci Refik Sıla Güvenç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 3 buçuk ay önce 7 Şubat tarihinde beyin kanaması geçiren 41 yaşındaki Güvenç, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Güvenç, 3 buçuk ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşamını yitiren gazeteci Güvenç'in cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Köşklü Çeşme Mahallesi Kırcaali Camii'nden kalkacak.