Bıçaklanan genç ağır yaralı halde hastaneye gitti, saldırganı polise bildirdi

İzmit'te boynundan bıçaklanan genç gittiği hastanede tedavi altına alındı. Genç adamın hayati tehlikesi devam ederken hastanede kendisini bıçakladığını söylediği şahıs yakalandı.

Olay, dün Serdar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. (18) boynundan bıçakla yaralanmış halde Seka Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada müdahale edilen M.S.'nin hayatı tehlikesi devam ederken durum hastane polisine bildirildi. Kendisini bıçaklayan şahsın kim olduğunu söyleyen M.S. tedavi altına alındı. Polisin çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.K.(19) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mevcutlu olarak şüpheli şahıs Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.