Bi'Dünya Eğlence'ye çocuklardan yoğun ilgi

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaklaşık bir aydır devam eden “Mahallemizde Çocuklar İçin Bi'Dünya Eğlence” etkinlikleri yoğun katılımla devam ediyor.

Gölcük Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Mahallemizde Çocuklar İçin Bi'Dünya Eğlence”, çocukların neşe kaynağı olmaya devam ediyor. Mahalle mahalle, sokak sokak gezen Bi'Dünya Eğlence ekibinin son durağı dün akşam Çiftlik Mahallesi Balaban Park oldu. Parkı dolduran çocuklar tiyatro, maskot, kukla gösterileri ve birbirinden eğlenceli yarışmalar ile doyasıya eğlendi. Her akşam ayrı bir noktada çocukların eğlence dolu zaman geçirmesini sağlayan etkinliklerden memnun kalan vatandaşlar, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'e teşekkür etti. Yaklaşık bir aydır Gölcük'ün dört bir yanında süren etkinlikler bu akşam ise Donanma Mahallesi'nde bulunan Şehit Bayram Özdere Parkı'nda çocuklarla buluşacak.