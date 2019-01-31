Bilgi Evleri'ne öğrencilerden yoğun katılım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete geçirilen Bilgi Evleri'nden 2018 yılı boyunca toplamda 21 bin 641 öğrencinin faydalandığı açıklandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin model ve ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik 2018 yılında da yaptığı faaliyetlerle örnek model olmaya devam etti. Türkiye'deki gençlere rol model olan Kılavuz Gençlik projesi her geçen yıl çalışmalarını arttırarak yoluna devam ediyor. Kılavuz Gençlik modelinin, Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Bilgi Evleri, 2018 yılında da birçok etkinlik gerçekleştirerek gelecek için bilge insanlar yetiştirmeye devam etti. Geride bıraktığımız yıl boyunca Bilgi Evleri'nden 27 bin 641 öğrenci faydalandı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite gençliğine yönelik, salon programları, tematik kamplar, akademik çalışmalarla ilgili eğitimleri içeren evlerden öğrencilerin yanı sıra 8 bin 679 veli de yararlandı.

2018 yılı boyunca pilot uygulama olarak 84 öğrenci ile Dikkat Geliştirme Psiko-Eğitim Programı uygulandı. 2018 yılında 321 öğrenci rehberlik eğitimi aldı. 2018 yılında ayrıca 3 bin 781 öğrenci, kütüphane hizmetlerinden faydalandı. Yaz ve kış dönemlerinde de devam eden geziler 124 kez gerçekleşerek 3 bin 980 kişiye ulaştı.