Bilgievi öğrencileri İngilizce öğreniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesine bağlı Bilgievleri, yaz etkinlikleri kapsamında İngilizce Eğitim Kampı gerçekleştiriyor

Bilgievi öğrencilerinin okulda gördükleri İngilizce eğitimlerini pekiştirmek ve pratiğe dökmek amacı ile açılan “Uygulamalı İngilizce Kampı” eğitimleri devam ediyor. Bilgievi öğrencileri arasından 15'er kişilik öğrenci gruplarından oluşturulan etkinlikte Kocaeli'deki uluslararası üniversite öğrencileri eğitmenlik yapıyor. İlimizdeki üniversitelerde eğitim görmekte olan uluslararası öğrencilerin uygulamalı İngilizce eğitimi verdiği Bilgievleri'nde öğrenciler; pratik yaparak İngilizce dilini öğreniyorlar.

Günün belirli saatlerinde İngilizce okuma, yazma, dinleme, konuşma ve serbest zaman etkinlikleri şeklinde devam eden kampta, çocuklar eğlenceli aktiviteler ve oyunlar ile İngilizceyi daha kolay öğreniyorlar. Gördükleri teorik dersleri sahaya çıkarak uygulamaya koyan öğrenciler, birbirleriyle İngilizce konuşarak iletişim kuruyor. Daha çok, konuşma dili ve günlük yaşamda gereken seviyede yabancı dil pratiği yapan öğrenciler, eğitmenlerinden çok memnun olduklarını dile getirerek, derslerin uygulamalı olmasından dolayı hiç zorlanmadıklarını söylüyorlar.

Bilgievleri'nde eğitmen olan Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Filipinli Şüheda, “Eğitimler çok verimli geçiyor. Öğrenciler eğitimden memnun, benim için de iyi bir tecrübe oluyor. Ayrıca biz onlara dil öğretirken onlar da bize Türk kültürünü öğretiyorlar. Karşılıklı olarak birbirimize faydalı oluyoruz. İmkanlar çok güzel, bu şekilde bizler de yaz aylarını daha faydalı hale getiriyoruz” dedi.