İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilgievleri, 3 boyutlu yazıcılarla yüz maskesi üretiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bilgievleri, 3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bilgievleri, 3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretiyor.


Korona virüse karşı mücadele yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını her alanda sürdürüyor. Büyükşehir'e bağlı Bilgievleri de üç boyutlu (3D) yazıcılarla, sağlık çalışanları için yüz maskeleri üretmeye başladı. Üretilen maskeler, doktor ve hemşirelerin kullanması için ücretsiz bir şekilde çeşitli hastanelere ulaştırılacak.


Ürettikleri maskenin özellikleri hakkında bilgiler veren Bilgievi 3D tasarım eğitmeni Fatih Acar, “Maalesef bir virüsle mücadele içindeyiz. Bilgievi olarak neler yapabiliriz noktasında düşündük ve bu şekilde maske üretmeye karar verdik. Bu maskeler sağlık çalışanlarını özellikle hastayla temas oldukları zaman, herhangi bir hastanın hapşırmasında ya da nefesiyle bulaşmasını önlemek için bir nevi siper amaçlı yapılmış maskeler” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.