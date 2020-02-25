Bilgievleri 71 bin öğrenciye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilk ve ortaokullara yönelik faaliyet gösteren Bilgi Evleri'nin 2009 yılından bu yana 71 bin öğrenciye ulaştığını açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak ilk ve ortaokullara yönelik faaliyet gösteren Bilgi Evleri'nin, 2009 yılından bu yana 71 bin öğrenciye ulaştığını açıkladı. Sürekli yenilenen, yenilenirken geçmişin mirasını da bilgilerine ekleyen öğrencilerin yetişmesi için çalışan Bilgi Evleri'nin öğrencilere mutlu olabilmeyi öğrettiğini de açıklayan Başkan Büyükakın, “Bilgi Evlerimiz ile eğitimde kente değer katmak ve Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayacak çocuklarımıza bu alanda imkân tanımak amacıyla faaliyet gösteriyoruz” dedi.

Çocuklara ve gençlere her fırsatta yakın ilgi gösteren ve fikirlerini dinleyen Başkan Büyükakın, neslin imarı noktasında kendilerine büyük görev düştüğünü dile getirdi. Bilgi Evleri'nin 17 farklı tesiste hizmet vermeye devam ettiğini ifade eden Büyükakın, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişiminin her aşamasında Kılavuz Gençlik çalışmaları bir bütüncül olarak devam ediyor. Bilgi Evleri'nde öğrenmeyi, meraklı olmayı, yaşadığı çevreyi geçmişten alacağı bilinç ile yorumlayabilmeyi öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Esnafları ziyaretinde halkla hasbihal eden Başkan Büyükakın, çocukların yoğun ilgi göstermesi ve sevgilerini ifade etmesinden dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı. Değer eğitimini merkeze alarak yapılan tüm çalışmaları anlamlandırdıklarını kaydeden Büyükakın, “Bilgi Evlerimizde öğrencilerimize ilgi, yetenek ve becerilerine uygun zengin atölye faaliyetleri, derslerine yardımcı eğitimler, sınav hazırlıkları, spor çalışmaları, akıl ve zeka oyunları, robotik, sosyal ve kültürel onlarca etkinlik alanı ile öğrencinin kendisini tanıması için uygun eğitim ortamları oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

“İyiliğin, merhametin, başkasına yardımcı olmanın verdiği huzur ile mutlu olabilmeyi öğretmeye çalışıyoruz” vurgusu da yapan Büyükakın, “Bu kapsamda ders olarak sunduğumuz değerler eğitimi müfredatına aileleri de katarak toplumsal bir farkındalık havası oluşumuna ilimizde etkin katkı sunuyoruz. Sürekli yenilenen, yenilenirken geçmişin mirasını da bilgilerine ve tecrübelerine ekleyen öğrenciler yetiştiriyoruz. Ailesinde başladığı ve okulunda devam ettirdiği zihinsel, ruhsal ve bedensel gelişimlerine olumlu katkılar sunacak çalışmalarımız artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.