Bilgievleri çocukların zeka gelişimi takip ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine hizmet veren Bilgievleri, Akıl ve Zekâ Projesi'yle bir yıl boyunca teste tabi tuttuğu yaklaşık bin öğrencinin zeka gelişimlerini takip eden uygulama hayata geçirdi.

Proje sayesinde öğrencilerin beceri seviyeleri, hangi noktalarda başarılı olma olasılığı gibi verilere ulaşılabiliyor. Proje sayesinde çocuklar, oyun oynarken karar verme, hafızada tutma, stratejik düşünme, gözlem yapabilme, akıl yürütme, problem çözme, kavrama, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerinin değerlerini ortaya çıkarıyor.

2018-2019 eğitim dönemi süresince öğrencileri keşfetmek, yetenek ve ilgilerini tanımlamak, gelişimlerini takip etmek ve katkı sağlamak için eğlendirirken öğretmeyi sağlayan Akıl ve Zeka Projesi, ilkokul 2. 3. ve 4. sınıf; ortaokulda ise 5. 6. ve 7. sınıf öğrencileri için haftada 2 saatlik uygulama şeklinde gerçekleşiyor. Belirlenen kutu oyunlar, videolar ve fasiküller eşliğinde gerçekleşen uygulamalarla öğrencilerin seviyeleri ölçülüyor. Bu kapsamda, Akıl ve Zeka projesiyle dönem sonunda 933 öğrencinin seviyesi ölçüldü. Öğretmenlerin öğrencilerini süreç içerisinde bilişsel becerilerini takip ettiği eğitim projesi sayesinde öğrencilerin zekası hayatlarının ilerleyen zamanlarında doğru kanalize edilecek. Projede 1 yıl boyunca 54 öğretmen yer alırken, projeyi 933 öğrenci başarıyla tamamladı.