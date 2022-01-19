Bilgievleri, öğrenci ve velilerin ikinci adresi oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bilgievlerinde değerler eğitimi çalışmalarında Kılavuz Değerler Eğitimi Müfredatına (KIDEM) uygun olarak ders, etkinlik, atölye ve diğer faaliyetlerin içerikleri ile harmanlanarak yürütülüyor. Bu kapsamda değerler eğitimi dersi her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı belirlenmiş cömertlik, sorumluluk, dürüstlük, birlikte yaşam ve işbirliği, adalet vb. olmak üzere, toplam 8 adet değer ile eğitim dönemi içinde uygulanıyor. Branş dersleri, atölye faaliyetleri ve sosyal etkinliklerde de belirlenen değerler çerçevesinde; eğitici, pekiştiren ve örneklendirmeleri içeren etkinlikler eğitmenlerin öncülüğünde öğrencilerle birlikte yapılıyor.

Kulüp ve atölye etkinlikleri ile bilim, sanat ve teknoloji alanlarında öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine olanak sağlanırken, öğretmenlerin rehber olduğu ve öğrenci ile etkileşimin yüksek olduğu yazarlık, kodlama, satranç, dijital okuryazarlık ve akıl oyunları kulüpleri de ders programına dahil edilerek uygulandı. Değerler eğitimi temelli bilgi destek programları, kulüp ve atölye çalışmaları, üreten sınıflar atölyesi, rehberlik hizmetleri, sosyal etkinlikler, kamp ve spor faaliyetleri, aile eğitimleri, bilişim hizmetleri, çocuk kütüphaneleri ve yarışmalar kapsamında 2021 yılında toplam 14 bin 812 öğrenci ve 3 bin 166 veli hizmet aldı.