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Bilgievleri öğrencilere ücretsiz eğitim seti dağıttı

Korona virüs nedeniyle eğitimine internet üzerinden devam eden Bilgievleri, eğitimlerdeki içerikleri ücretsiz olarak öğrencilere hediye etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli'nin eğitime yönelik hizmetleri arasında yer alan Bilgievleri, bünyesinde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine, Bilgievleri Yaz Okulu eğitim setleri hediye etti. Eğitim setinde, Elif-ba, diyanet temel dini bilgiler kitabı, akıl oyunları kitabı, velilere özel rehberlik bülteni, öğrencilere özel rehberlik bülteni, Etamin, Quilling, Filografi eğitim seti, resim atölyesi seti, sosyal medya tanıtım kartı ve başkan önsözü bulunuyor.


Bu yıl korona virüs önlemleri kapsamında “Bilgievleri Yaz Okulu” programları uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden yapılacak eğitimlerin yanında psikologlar öğrencilerin süreç boyunca yanında olacak. Kitap ve materyalleri öğrencilere ücretsiz olarak sunan, Bilgievi projesi, yaz boyunca öğrencilere eğitimde yardımcı olmaya devam edecek.

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