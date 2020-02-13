Bilgievleri öğrencileri trafik eğitim parkında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ve ortaokul öğrencilerine hizmet veren Bilgievleri, her anlamda öğrencilerinin bilinçlenmesi için projeler üretiyor. Bilgievleri trafik eğitiminde, öğrencilerin bilinçlenmeleri amacıyla Başiskele Çocuk Trafik Eğitim Parkında eğitimi verildi. Eğitimlerde park eğitmenleri tarafından öncelikle çocuklara sinevizyon gösterisiyle teorik bilgiler verildi. Öğrenciler trafik kuralları ile ilgili animasyon filmler de izledikten sonra uygulama için park alanına geçti. Yine eğitmenler eşliğinde yayaların ve sürücülerin uyması gereken kuralları yaşayarak ve deneyimleyerek öğrendi. Uygulamalı olarak verilen hizmetten çok memnun kalan öğrenciler eğlenerek öğrenme fırsatı yakaladı.

Trafik kültürünün oluşmasıyla birlikte trafik kazalarının en aza indirilme amacıyla Barbaros Mahallesi'ndeki 7 bin metrekarelik alanda Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı, çocukları bilinçlendiriyor. İçinde trafik sinyalizasyonları, yaya geçitleri bulunan eğlenceli, eğitici çocuk trafik eğitim parkının trafik işaretleri, bisiklet yolları, hemzemin geçit ve eğitim pisti bulunuyor. Asfaltı olan eğitim pistinin ayrıca park alanında oyun grupları da var.