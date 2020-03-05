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Bilgievleri, okullarla güçlü koordinasyon sağlıyor

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilgievleri iş birliği kapsamında gerçekleştirilen “Üreten Sınıflar Atölyesi” projesiyle ilkokul ve ortaokullarla güçlü koordinasyon sağlanıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bilgievleri, Kocaeli genelinde ilkokul ve ortaokullarla iş birliği yaparak öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen “Üreten Sınıflar Atölyesi” projesiyle okullarla güçlü koordinasyon sağlanıyor. Bu kapsamda her hafta farklı okulları misafir eden Bilgievleri'nde ebru, el sanatları, bilim, resim, filografi, ahşap tasarım, robotik kodlama, 3D tasarım ve baskı atölyeleri gibi hizmetler sunuluyor. Bilgievi ve okul koordinasyonunu daha güçlü hale getirmek için yürütülen projede, öğrenci ve öğretmen memnuniyetini ölçmek amacıyla anket uygulanıyor. Anketlerde katılımcılara atölye çalışmalarını değerlendirmelerine ve Bilgievi ile ilgili algılarını öğrenmeye yönelik sorular soruluyor. Bugüne kadar elde edilen anket verilerine göre projeye katılan öğrenci ve öğretmenlerin yüksek oranda memnuniyetlerinin olduğu gözlemlendi.

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