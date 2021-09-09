Bilgievleri ve Akademi Lisede yaz dönemi sona erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Bilgievleri ve Akademi Liselerde eğitim alan çocuklar yaz okuluna veda etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çocukların spor, bilim, kültür ve sanatla iç içe deneyim kazanması için imkanlar sunduğu Bilgievleri ve Akademi Lise'de yaz dönemi sona erdi. Bilgievleri ve Akademi Liselerin yaz okulları gerçekleştirilen etkinliklerle yaza veda ederken, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi 21 Eylül'de başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından veda etkinlikleri düzenlenendi. Bilgievleri ve Akademi Lise Yaz Okulu programında deneyim kazanan çocuklar, sportif faaliyetlerin yanı sıra kültür ve sanat etkinlikleri ile kulüp çalışmaları sonucunda hazırladıkları gösterileri sahneledi.