Bilgievleri'nde çocuklar bu yaz hem eğlendi hem de öğrendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgievleri'nde yaz etkinlikleri kapsamında farklı branşlarda eğitim alan 10 bin öğrenci, doyasıya da eğlenme fırsatı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bilgievleri, yaz etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik düzenlediği birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetlerle yaz tatilinde de hız kesmedi. Değerler eğitimi, spor branşları, kulüp faaliyetleri, doğa kampları, satranç ve akıl oyunları, sinema seansları, İngilizce kampları gibi etkinliklerin bulunduğu yaz okulunda öğrenciler, yaz tatilinde eğlenirken öğrenmenin keyfini çıkardı. Bilgievleri'nde 17 Haziran'da başlayan yaz etkinlikleri 8 Ağustos'ta düzenlenen çocuk şenliği programıyla son buldu. İlk ve ortaokul öğrencileri, bu sayede yaz boyunca vakitlerini en iyi şekilde geçirme fırsatı yakalarken yaz etkinliklerinden 10 bin öğrenci ve bin veli faydalandı.

Bilgievleri yaz etkinlikleri kapsamında Kur'anı Kerim derslerinden 3 bin 500 öğrenci hizmet aldı. Yaz etkinlikleri çerçevesinde Bilgievleri eğitmenleri tarafından çocuklar için son derece eğitici ve öğretici bir program hazırlandı. Bu çerçevede öğrenciler bağlı bulundukları Bilgievleri'nde Kur'an eğitimi, havuz etkinlikleri, gençlik kampları, kültürel ve sosyal geziler, eğlenceli oyunlar, el sanatları ve tasarım, sportif faaliyetler, yarışma ve turnuvalar, satranç ve zeka oyunları gibi birbirinden eğlenceli ve eğitici faaliyetlere katıldı. Bilgievleri'nden hizmet almak isteyen öğrenciler için kayıtlar 10 Eylül Salı günü alınmaya başlanacak. Bilgievleri, ücretsiz ve kaliteli eğitimiyle önümüzdeki yıl da Kocaelili çocukların gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.