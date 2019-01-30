Bilgievleri'nde hizmet içi eğitime önem veriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde faaliyet yürüten Bilgievleri, personel ve idarecilerine yönelik eğitimde yenilikleri sürdürmek amacıyla altı günlük hizmet içi eğitimi gerçekleştirdi. Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen hizmet içi eğitimin son gününde ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi'nin katılımıyla ‘Bilgievleri birinci dönem değerlendirme toplantısı' yapıldı.

Bilgievleri personeline yönelik birçok seminer ve uygulamalı eğitim programının yapıldığı hizmet içi eğitimde, önümüzdeki dönem için yapılacak programlar hakkında istişareler yapıldı. Eğitimlerde Kütüphane eğitimi, görsel medya ve iletişim eğitimi, çocuklarla etkili iletişim, yetişkinlerle etkili iletişim, pratik temizlik yöntemleri, nezaket kuralları, misafir karşılama ve velilerle sağlıklı iletişim gibi birçok konuda uzmanların katılımıyla bilgilendirme seminerleri yapıldı.

“Gençlerimizin hayatına giren olumsuz gelişmeler bizim geleceğimizi tehdit ediyor” diyerek kısa bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, “Belediye olarak görsel, güzel ve şık bir şehir oluşturmaya çalışırken gençlerimizin sessizce bataklıklara çakılmasına göz kapatamayız. Şehrimizi yaşanılır, cazibeli kılmak için çocuklarımızı ve gençlerimiz en iyi şekilde eğitmeye çalışıyoruz. Geleceğimiz korumak ve muasır bir medeniyet olmak adına Kılavuz Gençlik Modeli'ne önem veriyoruz” dedi.